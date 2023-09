Verschönerung in Erkrath Grüne Oasen auf der Bahnstraße bieten Sitzkomfort

Auf der Bahnstraße in Alt-Erkrath hat der städtische Bauhof in Zusammenarbeit mit dem Citymanagement des Fachbereichs Wirtschaftsförderung/Tourismus mit dem Aufbau des begrünten Stadtmobiliars begonnen, wie die Stadt mitteilt. Das Mobiliar besteht aus pulverbeschichtetem Stahl in Anthrazit-Optik sowie Sitzflächen aus hellem, wetterbeständigem Hartholz und bietet zudem ausreichend Platz für üppige Grünbepflanzung. Die neuen grünen Oasen sollen Besucherinnen und Besucher der Bahnstraße zum Verweilen einladen und zur optischen Aufwertung des Stadtbilds beitragen.