Lebensqualität in Erkrath Bahn-Lärmschutz frühestens ab 2026

Die Planung steht jedoch und hat sich noch einmal verändert. So sind laut Bahn nun doch keine Lärmschutzwände im Bereich Rathelbecker Weg möglich, weil sie dort verlegten Rohren für Strom, Wasser, Gas und Telekommunikation in die Quere kommen würden. Es kommt also lediglich passiver Schutz durch Fenstertausch infrage. Positive Nachrichten gibt es hingegen für die Bahnstraße, dort kann eine ursprünglich geplante Lücke in der Schallschutzwand nun doch geschlossen werden, hieß es von DB. Schallschutzwände sind für Abschnitte in den Bereichen Erkrath (Schlüter- und Kreuzstraße), Alt-Hochdahl, Hochdahl und Millrath (Winkelsmühler Weg) vorgesehen. Es soll insgesamt an die 900 von grenzwertüberschreitendem Bahnlärm betroffene Erkrather geben.