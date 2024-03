Erkrath Bänke mit Nummer machen Friedhof sicherer

Die CDU Erkrath will diese Idee aufgreifen und auch in ihrer Stadt installieren. „Das Prinzip lässt sich auf Erkrath sehr gut übertragen. Gerade die Friedhöfe an der Kreuzstraße und der Parkfriedhof Neandertal weisen viele abgelegene Stellen auf, bei denen man im Notfall wirklich verlassen ist. Die Einführung der Notrufschilder wäre ein großer Schritt mit kleinem Aufwand in puncto Sicherheit“, so Marc Hildebrand, Vize-Vorsitzender der CDU Ratsfraktion.