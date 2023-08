Freizeitvergnügen in Erkrath Badespaß geht trotz des launischen Wetters weiter

Die Badesaison im Strandbad Nord endet dagegen mit dem letzten Öffnungstag am kommenden Sonntag, 3. September. Die Wassersportsaison mit Tret- und Segelbooten und den Campingplätzen geht noch bis zum 29. Oktober weiter, informiert der Zweckverband. Wegen des durchwachsenen Wetters waren die Besucherzahlen in den Bädern zuletzt vielerorts eingebrochen. Das hat auch das Neanderbad an der Hochdahler Straße in Erkrath zu spüren bekommen. Da die Freibadsaison dort jedoch mit der Pfingst-Pool-Party Ende Mai eröffnet wurde und dank des sehr guten sommerlichen Wetters im Juni und Juli habe man etwa zwölf Prozent mehr Badegäste als im Vorjahreszeitraum begrüßen können, teilen die Stadtwerke Anfang August mit. In Spitzenzeiten wären es 2300 Besicher pro Tag gewesen.