Tageseinrichtung in Hochdahl trägt jetzt begehrtes Label : Erste „Faire Kita“ wird ausgezeichnet

Erkrath Die Tageseinrichtung Hochdahl-Mitte trägt jetzt das begehrte Label. Die Kita-Kinder werden damit zu Fairtrade-Botschaftern in ihren Familien.

Am Schimmelkämpchen nahe dem Hochdahler Markt steht seit Donnerstag die erste „Faire KiTa“ in Erkrath. Ausgezeichnet mit dieser Würdigung und dem auch nach draußen sichtbaren Logo-Türschild, wurde die Tageseinrichtung Hochdahl-Mitte unter der Leitung von Dagmar Niechoj.

Viel haben die Kinder inzwischen gelernt. Vom Reis in Indien, vom Kakao in Ghana haben sie gehört. Sie wissen, wie Teeblätter gepflückt und wie Äpfel geerntet werden. In der gesunden Kita-Kost werden nachhaltige Lebensmittel verarbeitet, und dasbereits seit 2007. Besucht haben die Kinder außerdem den Weltladen und das Neandertal. Auf dem Programm steht noch ein Besuch im Naturschutzzentrum Bruchhausen.

Die Hochdahler Würdigung nahm Claudia Pempelforth vor, selbst eine gebürtige Hochdahlerin. „Die Kita in Hochdahl ist vorbildlich, weil sie so authentisch ist“, sagt die Netzwerkerin. Ein wichtiges Anliegen ist vor allem für die Kinder.eine große Aufgabe, es folgt die Elternarbeit, was bedeutet, dass die Kinder ihre Fairtrade-Erkenntnisse an die Familien und deren Lebensgewohnheiten weitertragen müssen. Die Kleinen werden quasi Fairtrade-Botschafter Und Bürgermeister Christoph Schultz wünscht sich, dass der Fairtrade-Gedanke auch bei anderen Erkrather Kitas Nachahmer findet, ganz im Sinne der Fairtrade-Stadt Erkrath.