Ausstellung in Erkrath Gebastelte Lichter der Großstadt in der Bücherei

Büchereileiterin Anne Heimansberg-Schmidt war ebenfalls vor Ort und hatte im Rahmen einer Medienpräsentation neben vielen Kindersachbüchern auch einige themenbezogene Bildbände im Gepäck. Im Anschluss an die Präsentation wartete ein kurzer Workshop der Fachschaft auf die Grundschulkinder, in dem die unterschiedlichen Lichtquellen innerhalb von Städten thematisiert und nachtaktive Tiere vorgestellt wurden, die sich in den verschiedensten Metropolen der Welt ein neues Zuhause gesucht haben. Bei der abschließenden Bastelaktion in den Kunsträumen des Gymnasiums sollten eben diese Tiere in ein passendes Stadtpanorama integriert werden. Dabei diente den Kindern nicht nur die Skyline von Manhattan als Inspirationsquelle, sondern auch einige heimische Stadtpanoramen, wie etwa der angestrahlte Kölner Dom.