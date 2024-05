Serie Heimatliebe Die Nummer 1 im Neandertal

Die legendären, süffigen Beerenweine gibt es im Café noch immer. Für Caterina Klusemann, die das Steinhaus mit der Postanschrift Neandertal 1 im Jahr 2016 übernommen hat, war es Ehrensache, dass mit dem Besitzerwechsel nicht alle Traditionen abreißen sollten. Wer ihr Café besucht, findet an Wänden (Fotos) und in Vitrinen (altes Inventar, Hausrat, Schlittschuhe) immer noch Erinnerungen an alte Zeiten, Vorgänger und Vorgänge in dem mitlerweile rundum, aber behutsam sanierten Haus. Einkehren in die Geschichte ist dort nach wie vor möglich.