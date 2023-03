Theaterstück in Erkrath Mordsfrauen geraten außer Kontrolle

In einer Justizvollzugsanstalt sitzen die verurteilten Mörderinnen Margot, Moni, Fernande, Erika und Paula ihre lebenslange Haftstrafe ab. Statt in ihren Zellen müssen die fünf Insassinnen, eingeschlossen in einem Aufenthaltsraum, ihre aufgetragenen Arbeiten verrichten. Stundenlang eingepfercht werden die Damen unruhig. Werden sie wirklich wegen eines angeblichen Wasserschadens hier festgehalten – oder ist das nur ein Vorwand? Warum benehmen sich die anderen Häftlinge seit Wochen so merkwürdig? Weder lautes Rufen durch die Sprechanlage noch wütende Tritte gegen die Tür durch die tonangebende Margot werden gehört, noch erzeugen sie eine Reaktion der Schließer.