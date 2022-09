Wandern in Erkrath : Hier gibt es spannende Ausblicke und herausfordernde Steige

Erkrath Der Sauerländische Gebirgsverein bietet spannende Ausblicke, die schönste Pfade und ein für Wanderer aller Altersgruppen machbares Tagespensum.

Am Samstag, 8. Oktober, gehen Interessierte auf den „Großen Erkrather Rundweg“. Von Göddinghoven über Haus Morp, den Jägerhof am Neanderbad vorbei bis auf den Römerweg – insgesamt 14 Kilometer. Start ist um 8.30 Uhr am Bahnhof Erkrath. Anmeldung und weitere Details bei Karl Heinz Hadder, Telefon 02131-167885.

Den „Herbst am Niederrhein“ genießen alle Teilnehmenden auf einer Strecke von 18 Kilometern, die am Bahnhof Anrath um 10.15 Uhr beginnt und am Bahnhof Forsthaus endet. Details zur An- und Abreise und Anmeldung bei Karl-Heinz Hadder, Telefon 02129-16785.