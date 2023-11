Umweltschutz in Erkrath Auch Schulen sollen ihren Abfall trennen

„Wir wissen alle spätestens seit der Grundschule, wie wichtig richtige Mülltrennung und Müllentsorgung ist. Also wäre es doch gut, wenn auch in den Schulen und drumherum Voraussetzungen geschaffen werden, um Müll nicht achtlos in den Mülleimer, im schlimmsten Fall noch nicht mal in den Mülleimer, sondern daneben, zu werfen“, heißt es in dem Antrag der Schüler an die Stadt. Was fehle, wären geeignete Behälter, kompakte Mülltrennsysteme in Klassen, im Gebäude und auf dem Gelände.