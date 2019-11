Betreuung der Jüngsten in Erkrath : Neue Kita: Architekt stellt Pläne vor

Erkrath Etwa 3,5 Millionen Euro werden in den Kindergarten investiert, der optisch einem Wald nachempfunden werden soll.

Die Planungen für die neue Kindertagesstätte an der Karlstraße in Alt-Erkrath sind schon weit fortgeschritten. Die Pläne, die Martin Ritz-Rahman, Inhaber des Büros „MRR Architekten“ aus Düsseldorf, nun im Jugendhilfeausschuss vorstellte, sind bereits jene, die für das Bauantragsverfahren verwendet werden.

„Wir befinden uns aktuell in der Genehmigungsplanung“, bestätigte der Architekt. Wenn die viergruppige Kita fertiggestellt ist, wird der Bedarf an Betreuungsplätzen zumindest für Alt-Erkrath gedeckt sein. Das ergab die Fortschreibung der Kinderbetreuungs-Bedarfsplanung. Versorgungslücken bestehen dagegen weiterhin in Hochdahl, insbesondere in der Sandheide.