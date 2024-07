Erkrath Arbeiten auf Rathelbecker Weg und Schinkelstraße

Im Zuge der umfangreichen Kanalbauarbeiten am Rathelbecker Weg und in der Schinkelstraße in Alt-Erkrath beginnt ab Donnerstag, 25. Juli, die Wiederherstellung der Fahrbahndecke im ersten Bauabschnitt. Die bislang nur provisorisch asphaltierten Bereiche werden dabei auf gesamter Fahrbahnbreite abgefräst und neu asphaltiert. Die Asphaltierungsarbeiten erfolgen in mehreren Einzelabschnitten und beginnen an der Einmündung zur Straße Am Mergelsberg.