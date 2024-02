Musik in Erkrath Virtuose bringt Orgel für das Franziskus-Hospiz zum Klingen

Das verspricht ein Hörgenuss zu werden – auch für jene, die sonst nicht so viel mit Orgelmusik anfangen können. Denn am kommenden Freitag, 1. März spielt ein wahrer Virtuose seines Fachs an der restaurierten und erweiterten Orgel in der Franziskus Kirche in Hochdahl: der international bekannte Organist Ansgar Wallenhorst.