Jurypreisträgerin stellt sich vor Solo für Erk@Art-Gewinnern Anna Owsiany-Masa

Anna Owsiany-Masa besuchte das Kunstgymnasium in Warschau und studierte in Danzig an der Kunstakademie in den Fachbereichen Malerei, Grafik, Produktdesign. Seit 1989 lebt die Diplom-Designerin in Erkrath. Viele Jahre arbeitete Anna Owsiany-Masa als Diplom-Designerin in einem Angestelltenverhältnis, seit 2005 hat sie die Tätigkeit auf freiberuflicher Basis fortgesetzt. Seit 2014 widmet sie sich fast ausschließlich der freien Kunst.