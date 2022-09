Kinder in Erkrath : 1472 Kita-Plätze werden 2023 in Erkrath nicht ausreichen

Die Anmeldungen für das Kita-Jahr 2023 haben begonnen. Foto: dpa-tmn/Monika Skolimowska

Erkrath Eltern sollen sich digital informieren und anmelden. Danach steht ein Termin mit der Wunschkita an. Anfang 2023 werden die Kita-Plätze verteilt.

Die Anmeldephase für einen Kita-Platz in Erkrath zum 1. August 2023 läuft ab sofort. Darauf macht die Stadt aufmerksam. Eltern haben die Gelegenheit, ihre Mädchen oder Jungen bis zum Freitag, 13. Januar 2023, in einer der Erkrather Einrichtungen anzumelden. Es gibt 23 Kindertageseinrichtungen in der Stadt. Davon werden neun durch die Stadt selber, alle übrigen durch freie Träger betrieben. Insgesamt stünden wie im Vorjahr 1472 Plätze zur Verfügung. Durch intensiven Einsatz der zuständigen Fachleute im Rathaus ist es 2022 gelungen, allen Kindern über drei einen Platz anzubieten.

Das Angebot an Plätzen in den Kindertagesstätten reicht noch nicht aus, um den Bedarf vollständig zu decken. Nicht alle Eltern werden für ihre Kinder einen Betreuungsplatz in ihrer Wunschkindertagesstätte erhalten. In manchen Fällen kann es dazu kommen, dass kein Kitaplatz im wohnortnahen Stadtteil angeboten werden kann. Daher sind für die Vergabe der Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten der Stadt Erkrath Kriterien festzulegen.

Spätestens sechs Monate vor dem Start des Kitajahres wird der Bedarf dem Jugendamt gemeldet. Für die Planungssicherheit der Eltern und Einrichtungen findet die Platzvergabe für das anstehende Kindergartenjahr ab Ende Januar statt. Grundsätzlich sei ein älteres Kind einem jüngeren Kind vorzuziehen. Bei gleichen Voraussetzungen seien Geschwisterkinder und die Wohnortnähe vorrangig zu bewerten, so die Stadt.

Bereits vor dem persönlichen Besuch in der Kita können sich Eltern digital über alle Erkrather Kindertagesstätten informieren. Unter www.erkrath.de/kitas gelangen Interessierte auf der städtischen Homepage über die Rubrik „Externe Links“ auf das Onlineverfahren und erhalten dort Informationen über die verschiedenen Einrichtungen, Konzepte, Öffnungszeiten und Schwerpunkte.