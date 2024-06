Sommerferienspaß in Erkrath Anmeldung zum Sommerleseclub startet am Montag

Wer dazu beitragen möchte, kann sich ab Montag, 24. Juni, für den SLC anmelden. Die kostenlose NRW-weite Ferienaktion wird in Erkrath von der Stadtbücherei in Zusammenarbeit mit dem Förderverein durchgeführt und vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Beim SLC 2024 sind die Teilnehmenden dazu aufgerufen, während der sechswöchigen Sommerferien mindestens drei Bücher zu lesen oder vorgelesen zu bekommen. Die Geschichten werden in einem persönlichen Logbuch kommentiert, bewertet und künstlerisch bearbeitet. Das Bücherei-Team belohnt anschließend jeden Eintrag mit einem Stempel, einer großen Abschlussparty am 14. September in der Stadthalle und – mit etwas Glück – auch tollen Sachpreisen.