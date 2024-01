Sicherheit in der Stadt Erkrather Polizeiwache hat eine neue Wachleiterin

Die 45-jährige Langenfelderin ist seit rund 25 Jahren im Polizeidienst. Ihre ersten Schritte machte sie bei der Polizei in Berlin. Bei der Kreispolizeibehörde Mettmann durchlief sie anschließend gleich mehrere Stationen – unter anderem im Streifendienst, in der Leitstelle sowie im Führungs- und Lagedienst im Gefahrenabwehrzentrum. Über ihre neue Aufgabe in Erkrath sagt Anke Arendsen Hein: „Ich möchte als zuverlässige Ansprechpartnerin verstanden zu werden, die sich mit großem Engagement für die Belange der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger einsetzt. Wo es Probleme gibt, packen wir an – und zwar gemeinsam“, so die neue Wachleiterin.