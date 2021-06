28-Jähriger soll seine Ehefrau vergewaltigt haben : Alles auf Anfang bei Vergewaltigungsprozess

Erkrath/Wuppertal Der Angeklagte wurde 2018 zu sechs Jahren Haft verurteilt. Schon damals hatte es seitens der Verteidiger erhebliche Zweifel an seiner Schuld gegeben. Wegen eines Formfehlers wird jetzt neu verhandelt.

Ja, es sei ein besonderer Fall gewesen, an den sie sich noch gut erinnern könne. Im Sommer 2015 sei das Opfer erstmals in der Beratungsstelle gewesen, dann ein weiteres Mal in 2016. Die Akte sei bereits vernichtet – vermutlich, denn so genau wisse sie auch das nicht.