Betreuung in Erkrath Sie leistete Pionierarbeit für die Kindertagespflege

Die Kindertagespflege ist ein recht junges Betreuungsangebot, die Ursprünge liegen in Deutschland in den 1970er Jahren. Das Angebot hat sich in den vergangenen Jahrzehnten unter stetig veränderten Rahmenbedingungen und steigenden formalen Anforderungen immer weiter professionalisiert. Von einer privaten, eher informell organisierten Betreuungsform, die überwiegend von Frauen in der Familienphase ausgeübt wurde und zunächst keine verpflichtende, einheitliche Qualifizierung voraussetzte, hat die Tagespflege sich zu einem öffentlich geförderten Betreuungsangebot entwickelt, das nach landeseinheitlichen Bildungsprogrammen arbeitet.