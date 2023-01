Kolumne An(ge)dacht aus Hochdahl Diakonin Doris Treiber: „Das Licht scheint weiterhin“

Auch Gott begegnet uns Menschen und lässt sein Licht nicht nur an Weihnachten leuchten. Er will im Alltag bei uns zu Hause sein. Alles hell und warm machen, in meine Traurigkeit hinein, in meine Ängste und Sorgen hinein. In Jesus Christus, dem Licht der Welt, kommt Gott mit seiner Liebe zu uns Menschen.