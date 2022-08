Wirtschaft in Erkrath : An diesem Tag erfüllt die Wirtschaft viele Wünsche

Dies war ein Projekt beim zehnten Aktionstag der Wirtschaft: Am Johanniter-Haus wurde ein Balancierpfad gebaut. (Von links): Thomas Reinsdorf (Gartenzeit), Bewohnerin Maria Hiller und Architekt Steffen Krüll. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

ERKRATH Der zehnte Aktionstag der Wirtschaft setzt 18 Projekte bei neun Erkrather Institutionen um. 22 Firmen machen mit. Am Abend wird das kleine Jubiläum gefeiert.

Zum zehnten Mal fand der „Aktionstag der Wirtschaft“ statt. Und die Bilanz kann sich sehen lassen, wie Initiator Lutz Leßmann, Geschäftsführer der LuCom GmbH aus Erkrath, und Ideengeber für das Projekt, in seinem Grußwort bei der abendlichen Zusammenkunft im Kurhaus betonte. Selbst Corona habe der Aktionstag „überlebt und ist stärker daraus hervorgegangen“, wie Nils Knappe, Vorstand des Wirtschaftskreis Erkrath in seiner Ansprache betonte: „In den vergangenen zehn Jahren konnten 364 Projekte in sozialen Einrichtungen, Schulen und Kitas verwirklicht werden. Eine Zahl, die man nicht unbedingt erwarten durfte.“ Nils Knappe ist nicht Vorsitzender des Zusammenschlusses der Erkrather Unternehmer, sondern auch Geschäftsführer von „Schminke Künstlerfarben“ in Unterfeldhaus.

Die Bilanz in nüchternen Zahlen: 22 Unternehmen setzten 18 Projekte bei neun Institutionen um. Selbst dieses im Vergleich zu Vorjahren eher geringe Zahl, konnte die Stimmung am Veranstaltungstag nicht trüben. Mit viel Elan und Freude wurden die Projekte umgesetzt. Jost Wagner, der neben Lutz Leßmann, schon lange in die Organisation des Tages involviert ist, lieferte diese Erklärung hierfür: „Viele Schulen, Kitas oder Einrichtungen wie der ‚Freundeskreis für Flüchtlingen in Erkrath‘ oder der Verein ‚Du-Ich-wir‘ haben noch immer mit den Nachwirkungen der Pandemie-Zeit zu kämpfen und sind seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine damit befasst, die geflüchteten Kinder und Jugendlichen zu integrieren.“ Lutz Leßmann betonte: „Ohne Ihre und Eure tollen Projektideen gäbe es den Aktionstag nicht. Daher geht mein Dank zuerst an alle Einrichtungen für die fantastische Präsentation auf der Projektmesse. Und dann natürlich an die, die mit angepackt haben, wie die Mitglieder des Wirtschaftskreises und des Handwerkerkreises Erkrath. Und zum Schluss an alle Unternehmen, die noch nicht Mitglied im WKE sind, und trotzdem dabei waren.“

Info Ein Aktionstag voller helfender Hände Die Idee Vor zehn Jahren überzeugte Lutz Leßmann als Ideengeber zahlreiche Unternehmer und die Verwaltung, am „Aktionstag der Wirtschaft“ Mitarbeitende freizustellen. Seitdem packen diese, auf freiwilliger Basis, an. Sie soziale oder karitative Organisationen, Schulen, Kitas oder Kirchen bei der Umsetzung von Projekten, die sie mangels Personal und/oder Geld niemals allein stemmen könnten. Details:

Die Party war gleichzeitig eine Feier des zehnjährigen Bestehens. Zu ihr waren alle Projektgeber und -nehmer der vergangenen Jahre eingeladen. Wie in den Jahren zuvor, wurden unter allen Anwesenden von Unternehmen Präsente sowie zusätzlich von Bürgermeister Christoph Schultz Gutscheine verlost. Er hatte zwei Gutscheine für ein gemeinsames Kaffeetrinken in petto und fügte hinzu, er „spendiere auch den Kuchen dazu“. Wenig später wurde ausgerechnet Vincent Endereß, Leiter der Wirtschaftsförderung, von seinem Chef für einen Einkaufsgutschein gezogen. Das wollte der Bürgermeister so nicht stehen lassen. Endereß wurde kurzerhand zur Kaffeerunde dazu eingeladen und der Gutschein unter den Bürgern verlost.

Organisieren den Aktionstag (v.l.) Nils Knappe (Wirtschaftskreis), Thomas Döring (Kreissparkasse Düsseldorf) und Jost Wagner (Brainbox). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Anders als in den Jahren zuvor wurden im Jubiläumsjahr nicht drei Projekte mit Geldpreisen (500, 300 und 200 Euro) ausgezeichnet, die eine Jury bestehend aus Lutz Leßmann sowie den langjährigen Schirmherren, Axel Fuhrmann, Geschäftsführer der Handwerkskammer Düsseldorf, und Gregor Brghausen, Hauptgeschäftsführer IHK Düsseldorf, sowie von Nadine Albuera, allen nur als DIE Organisatorin und „das Herz des Aktionstages“ bekannt. Diesmal konnte sich jeder der neun Projektgeber über 110 Euro freuen.

Diese Projekte wurden beim 10. Aktionstag verwirklicht: Mehrere Hochbeete wurden im „Naturcamp Bruchhausen“ an der Immermannstraße mithilfe von Mitarbeitern der Stadtverwaltung aufgebaut, mit Erde befüllt und teilweise bepflanzt. Ebenfalls ein Hochbeet errichteten Mitarbeiter der Finanzagentur der Deutschen Bank im Garten des Franziskus Hospiz in Trills. Die Johanniterbegegnungsstätte bekam diese zwei Projekte umgesetzt: Vier Mitarbeiter des Sales-Team von TimoCom errichteten Beete für „Naschobst“ und setzen Bodendecker rundherum, und ein Team bestehend aus dem Architekten Steffen Krüll, Thomas Reinsdorf von der Firma Gartenzeit und zwei Gesellen sowie zwei Mitarbeitern des Metallbauunternehmens Soldin legten einen „Barfuß- und Balancierpfad“ an, den Bewohnerin Maria Hiller direkt testete. Im Kunsthaus an der Dorfstraße erhielt die Besucher-Toilette von den Malerwerkstätten Nölling einen neuen Anstrich. Die Auszubildenden der Firma Mentor halfen bei der Restaurierung des „Messwagens“ des „Eisenbahn- und Heimatvereins Lokschuppen“.