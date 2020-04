Live aus Unterfeldhaus : Erkrath amüsiert sich beim Couch-Konzert

Die Idee von Lutz Kraft hat sich als Treffer erwiesen. Am Ostersamstag dreht dann wieder der Musik-Truck eine Runde durch die Stadt.

Das Bistro „Stockis 2“ im Unterfeldhauser Rewe-Markt hatte sich am Samstagabend in eine Bühne für ein Konzert der besonderen Art verwandelt: den ersten „CouchGig für Erkrath“ mit der Band „Tonkomplex“. Wie schon am Samstag zuvor, als der Musik-Truck durch Alt-Erkrath tourte, um in dieser veranstaltungsfreien Zeit für Aufmunterung zu sorgen, steckt auch hinter dieser Idee das Team von und um Lutz Kraft und Michael Esselborn, gemeinsam mit DJ Thorsten Classe, Frontmann Stefan Spanke, dessen vier Bandkollegen von „Tonkomplex“ und Bastian Kraft.