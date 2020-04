Erkrath : Interview, Musik und Comedy bei Erkraths Couchgig Nr. 2

Comedian David Werker beim Erkrather Couchgig Nr. 2. Foto: Susann Krüll

Am Samstagabend hatte sich „Stockis Bistro 2“ im Unterfeldhauser Rewe-Markt erneut in ein Studio verwandelt, aus dem die zweite Folge von „Dein Couchgig für Erkrath“ live gesendet wurde. Das eingespielte Team um Ideengeber Lutz Kraft hatte diesmal neben Enrico Palazzo and Friends als musikalische Gäste und mit David Werker zusätzlich einen Comedian zu Gast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susann Krüll

Nach einem kurzen Rückblick auf den Event vom vergangenen Samstag, die große Runde des Music Trucks durch alle drei Stadtteile, ging es im Live-Talk zunächst um ein für Erkrath wichtiges Thema: Moderator Tobi Wienke hatte Yannick von der Heide und Dieter Thelen von der „Nachbarschaftshilfe Corona“ zu Gast. Nur zwei Tage nach dem ersten Telefonat zwischen dem jungen Mann, der im Jugendrat aktiv war und derzeit ein Freiwilliges soziales Jahr als Rettungssanitäter absolviert, und Stefanie Perkuhn von der katholischen Kirchengemeinde Erkrath/Unterbach hatten sich 17 Organisationen zusammengefunden, um die Einkaufshilfe für Risiko-Gruppen auf die Beine zu stellen.

Zu den 100 Freiwilligen kommen noch einmal 60 Freiwillige dazu, die statt der Ehrenamtlichen der „Erkrather Tafel“, die alle der Risiko-Gruppe angehören und somit ihre Arbeit einstellen mussten, die Ausgabe für Bedürftige wieder ermöglichen. „Wir konnten bereits vier Ausgaben durchführen, bei denen die Kunden die gepackten Tüten entweder in der Bahnstraße abholen oder sie sich vom SKFM nach Hause liefern lassen konnten“, so Dieter Thelen, Vorstandsmitglied des Freundeskreises.

Tobi Wienke forderte zum Ende des Interviews auf: „Erzählt Euren Eltern und Großeltern von dieser großartigen Unterstützung“. Denn mit bisher 50 Menschen, die sich bei der Hotline registriert haben, haben die Freiwilligen noch Kapazitäten frei. Danach kündigte Co-Moderatorin Mellon Comedian Davis Werker an, der einen gut 15-minütigen Ausschnitt aus seinem Programm „Plötzlich seriös?!“ präsentierte. „Als ich das letzte Mal bei Rewe gefilmt wurde, hatte man mich mit 14 beim Klauen von Kondomen erwischt“, starte der 36-Jährige, der seine Karriere schon zu Studentenzeiten startete, sein Gag-Feuerwerk.

Mit dem Auftritt von „Palazzo and Friends“ alias Enrico Palazzo und Uwe Pattberg, der seine Jugend in Unterfeldhaus verbrachte und einigen älteren Erkrather vielleicht noch als Mitglied der Lokal-Band „The Günthers“ bekannt ist, ihren Live-Auftritt mit einem Mix aus Rock- und Pop-Klassikern und selbst geschriebenen Songs.