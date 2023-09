Schwimmen in Erkrath Am U-See endet die Badesaison 2023

Der Sommer geht – und mit ihm die diesjährige Badesaison. Die Verwaltung des Unterbacher Sees teilt mit, dass das Strandbad Süd noch bis einschließlich Sonntag, 17. September, geöffnet hat. Abends schließt das Strandbad zum letzten Mal in diesem Jahr. Die Badesaison am U-See ende damit. Zum Abschluss können Lauf- und Schwimmbegeisterte nach vorheriger Anmeldung bei der SwimRun Urban Challenge noch einmal quer durch den Unterbacher See schwimmen. Das Wettkampfformat aus Skandinavien mit Freiwasser-Schwimmen und Querfeldein-Laufen im mehrfachen direkten Wechsel – also ohne Wechselzone und Umziehen – startet um 10 Uhr am Sonntag. Es wird mit Schuhen geschwommen und im Neoprenanzug gelaufen. Der Zweckverband Unterbacher See zählte 2023 rund 97.000 Badegäste. Die Wassersportsaison mit Tret- und Segelbooten geht noch bis zum 22. Oktober weiter. Die Campingplätze sind noch bis zum 29. Oktober geöffnet. Details rund um das große Naherholungsgebiet für Düsseldorf und den Kreis Mettmann gibt es auch im Internet unter: www.unterbachersee.de.