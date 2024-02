Natur in Erkrath Am Thekhaus müssen sechs Bäume fallen

Die Entnahme der sechs Bäume – eine Rotbuche, vier Berg-Ahorne, eine Rosskastanie – am Thekhaus sei höchst bedauerlich. Naturnaher Wald ist ein wichtiger Rückzugsraum, vor allem in einem Ballungsraum wie dem Kreis Mettmann. Der bei der Maßnahme betroffene Eschen-Erlen-Auenwald ist als wertvoller Waldlebensraum durch EU-Recht besonders geschützt. Zudem ist der Wald in Stadtnähe auch für die Erholung der Menschen wichtig. So groß der Nutzen des Waldes gerade im Ballungsraum ist, so schwierig ist dort jedoch auch der Erhalt alter und/oder ökologisch wertvoller Bäume. Eine hohe Wegedichte macht hier immer wieder Verkehrssicherungsmaßnahmen notwendig.