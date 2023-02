Streitthema in Erkrath Am Sonntag ist Bürgerentscheid zur Hasenwiese

(hup) Wer mit entscheiden möchte, ob die sogenannte Hasenwiese in Millrath teilweise bebaut werden darf oder nicht, sollte am Sonntag, 26. Februar, am Bürgerentscheid teilnehmen. Er läuft von 8 bis 18 Uhr. Die dazugehörigen Abstimmungsscheine hat die Stadt zu Beginn des Monats verschickt. Die Möglichkeit zur Stimmabgabe im Vorfeld per Brief hatten bis zur Wochenmitte 3600 Bürger wahrgenommen, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Jede Stimme zählt – appelliert sowohl die Bürgerinitiative „Rettet die Hasenwiese“ als auch die von Erkrather Bürgern gegründete Genossenschaft Dependance, die ein barrierefreies Mehrfamilienhaus mit 21 Wohnungen (davon 7 Sozialwohnungen) in Holzbauweise auf dem oberen Teil der Wiese an der Bergstraße errichten möchte – und auch schon das Plazet einer politischen Mehrheit aus CDU, SPD, FDP und Linke dazu hat. Bürgermeister Christoph Schultz befürwortet das Projekt ebenfalls. In Erkrath gebe es zu wenig modernen, bezahlbaren und sozialen Wohnraum. Es sei wichtig, dass es viele verschiedene Wohnprojekte mit unterschiedlichen Ansätzen und Konzepten gebe. Eines dieser wichtigen Projekte sei das genossenschaftliche Wohnprojekt an der Schmiedestraße. „Deshalb möchte ich Sie ermutigen, beim Bürgerentscheid am Sonntag mit Nein und damit für neuen Wohnraum zu stimmen“, so Schultz. Die von Grünen und BmU unterstützte Bürgerinitiative will die Wiese dagegen als sozialen und klimatischen Ausgleichsraum erhalten und jegliche Versiegelung verhindern. Die Initiative trifft sich dort am heutigen Samstag, 25. Februar, ab 10 Uhr, um das Gelände zu reinigen und wird sicher auch Fragen von Bürgern beantworten. Die Bürgergenossenschaft Dependance ist am heutigen Samstag von 10 bis 12 Uhr mit einem Stand auf dem Hochdahler Markt vertreten, um ihre Baupläne vorzustellen.