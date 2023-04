Stadtentwicklung in Erkrath Am Maiblümchen wird jetzt gebaut

(RP/hup) Sie hätte das Grundstück natürlich auch an einen Investor verkaufen und ihm die Bebauung überlassen können. Aber die Stadt wollte bei der Planung für das Grundstück „Am Maiblümchen 41“ in Unterfeldhaus mitreden und dort den viel geforderten günstigen Wohntraum schaffen. Dafür musste zunächst die dortige, in die Jahre gekommene Unterkunft für Obdachlose abgerissen werden, um Platz zu schaffen für den geplanten Mix aus Apartments sowie Wohnungen mittlerer und größerer Größe. Gebaut werden soll massiv, also langlebig, nachhaltig und barrierefrei, betont die Verwaltung.