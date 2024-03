Erkrath Am Eulental wird die Straße bald gesperrt

Autofahrer haben es derzeit nicht leicht in der Stadt: An vielen Ecken erschweren Baustellen das Durchkommen, derzeit etwa im Bereich Bergische Allee/Schimmelbuschstraße, ganz besonders im Berufsverkehr, wo sich immer wieder lange Staus bilden. Nun kommt eine weitere Baustelle hinzu, wie die Stadt informiert: Es steht eine Vollsperrung der Mettmanner Straße in Alt-Erkrath bevor, wegen Sanierung der Fahrbahndecke.