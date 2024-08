Unterfeldhaus Am Eselsbach wird jetzt gearbeitet

Besonders den Radfahrern wird das Warten lang. Auch mehr als drei Jahre nach dem großen Hochwasser sei der beliebte Wander- und Radweg am Eselsbach zwischen Rothenbergstraße und Hahnhof/Reitstall Mues in Unterfeldhaus immer noch gesperrt, schreibt ein verärgerter Radfahrer an die Redaktion. Das als Arbeitsbeginn genannte zweite Quartal sei nun auch vorüber, getan habe sich – bis auf radikale Rodungen im Frühjahr – entlang des Eselsbachs in diesem Bereich bisher wenig.