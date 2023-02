Second Hand in Erkrath Am 4. März beginnt die Flohmarkt-Saison

(RP/hup) Die Erkrather Trödelmärkte sind stets gut gebucht und gut besucht. So sind die regelmäßigen Flohmärkte für Kindersachen in der Stadthalle für viele Familien feste Termine im Kalender, um zum Beispiel gut erhaltene, günstige Kleidung für den Nachwuchs zu kaufen. Am Samstag, 4. März, wird von 9 bis 13 Uhr der erste Kindersachenflohmarkt des Jahres in der Stadthalle an der Neanderstraße stattfinden. An rund 50 Ständen bieten Privatleute dann gebrauchtes Spielzeug, Bücher und Bekleidung für Babys, Kinder und Jugendliche an – von Eltern für Eltern, gewerbliche Angebote sind nicht zugelassen. Der Eintritt ist frei, die Standplätze für diesen Markt und die weiteren Kindersachenflohmärkte am 25. Mai, 9. September und 4. November in der Stadthalle sind bereits ausgebucht, meldet die Stadtverwaltung. Im Bürgerhaus Hochdahl sind vorerst allerdings keine Trödelmärkte geplant, da nicht absehbar ist, ob das Bürgerhaus bald wieder als Unterkunft für geflüchtete Menschen genutzt werden muss. Von der Politik kam Ende vergangenen Jahres die Anregung, in der wärmeren Jahreszeit die Markthalle am Bavierplatz als Freiluft-Ausweichfläche für Flohmärkte zu nutzen. Diese Option wird aber derzeit noch geprüft. Weitere Informationen rund um die städtischen Trödelmärkte finden Interessierte unter www.erkrath.de/trödelmärkte.