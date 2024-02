Zusammenhalt für die Demokratie Jetzt geht auch Erkrath auf die Straße

Erkrath zeigt Haltung für Vielfalt und verteidigt die Demokratie – nachdem die Menschen bereits in Kreisstädten wie Mettmann oder Wülfrath auf die Straße gingen, um Rechtsextremismus klar die Kante zu zeigen, zieht nun auch Erkrath nach. Für den kommenden Samstag, 17. Februar, ist eine Kundgebung auf dem Europaplatz (am Hochdahler Markt) um 11 Uhr geplant. Es soll Reden und auch Musikbeiträge geben – für Vielfalt und Demokratie. Die genaue Liste stand bis zum Redaktionsschluss noch nicht fest, das aktuell noch mit Hochdruck an der Organisation gearbeitet wird.