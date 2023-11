Brauchtum in Erkrath Vorfreude auf die Narrenzeit

Nach dem Hoppeditzerwachen am Samstag soll es nahtlos weitergehen mit dem Karneval in Erkrath. Auch wenn es in diesem Jahr kein großes Erkrather Prinzenpaar gibt, wird die Große Erkrather KG ihre traditionellen Großveranstaltungen durchziehen, unterstreicht Präsident Wolffram. Am 18. November wird ab 19 Uhr Ordensfest gefeiert in der Aula der Realschule an der Karlstraße, und das bei freiem Eintritt. Am 27. Januar 2024 steht der Bunte Abend auf dem Programm, am 28. Januar wird Kinderkarneval gefeiert. Nach dem Erkrather Rosenmontagszug am 4. Februar trifft man sich zur „After-Zoch-Party“ im Stadthallenfoyer und am 8. Februar (Altweiber) ist Närrische Markthalle.