Ein neuer Veranstaltungsort : Alter Bahnhof Erkrath wieder für Publikum geöffnet

Der Alte Bahnhof in Erkrath: Fassade und Dach des Gebäudes stehen unter Denkmalschutz. Foto: Melles & Stein AG

Erkrath Die Erkratherinnen Silke Melles und Nicole Stein erwecken den Alten Bahnhof als Veranstaltungsort zu neuem Leben. Hier zu arbeiten, das war ihr Traum.

Der alte Bahnhof in Erkrath erwacht zu neuem Leben. „Hier zu arbeiten ist tatsächlich ein Traum. Das Gebäude hat einfach eine Seele“, sagt Nicole Stein, gemeinsam mit Silke Melles Eigentümerin des alten Gebäudes.

Die Idee, den Bahnhof für Veranstaltungen wieder zu öffnen, entstand aus einer corona-bedingten Notsituation. Vor Corona organisierte die Melles & Stein AG mit ihren 30 Mitarbeitern etwa 350 Veranstaltungen im Jahr in ganz Deutschland – vor allem Messen. Doch dann kam Corona und alle großen Veranstaltungen mussten abgesagt, die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden. „Plötzlich hatten wir die Zeit, die man braucht, um so ein Konzept vernünftig umzusetzen“, berichtet Silke Melles.