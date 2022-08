Freiheitstraße in Erkrath : Alte Schule weicht, Container bald bezugsfertig

Erkrath Bereits seit dem Frühjahr wird die zuletzt als städtische Unterkunft genutzte, vom Jahrhundert-Hochwasser in 2021 schwer beschädigte Hauptschule entrümpelt.

(hup) In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 hatte ein in Erkrath so noch nie dagewesenes Hochwasser verheerende Schäden an zahlreichen Privathäusern, Brücken und öffentlichen Gebäuden angerichtet, insbesondere im Stadtteil Alt-Erkrath. Stark betroffen und am Ende auch nicht mehr zu retten war die unterspülte städtische Unterkunft in der Freiheitstraße, inklusive Sporthalle. Schnell stand fest, dass beide Gebäude abgerissen werden müssen.