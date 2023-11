Blaulicht in Erkrath Warum die 112 bei einem Notruf in Erkrath machmal falsch ist

Erkrath · Für manche war die Sache mit dem Notruf in Erkrath ein alter Hut. Andere merkten auf. Wer in Alt-Erkrath und Unterfeldhaus wohnt, hat die Vorwahl (0211) und landet in Düsseldorf, wenn er 112 wählt. Das war ein Thema beim Feuerwehr-Besuch des Seniorenrats.

28.11.2023 , 16:30 Uhr

Fahrzeugbild mit Seniorenrat: Besuch in der Feuerwache Erkrath. Foto: Seniorenrat Erkrath

Die Feuer- und Rettungswache Erkrath an der Schimmelbuschstraße ist auch für Seniorinnen und Senioren immer wieder ein spannender Anziehungspunkt. Am 8. November hatte Harald Siebert als Mitglied des Seniorenrats einen Besuch in die Feuerwache organisiert. Insgesamt 18 Seniorinnen und Senioren folgten dem Angebot. Die Teilnehmer wurden durch den Leiter der Feuer- und Rettungswache, Guido Vogt, begrüßt. Anschließend stellte der Leiter der Abteilung Vorbeugender Brandschutz, Brandamtsrat Dirk Otys, die Organisation und die Aufgaben der Feuerwehr Erkrath vor. Dann ging es praxisnah in die Bereiche, die von den Bürgern selbst beeinflusst werden können. Olys gab Erläuterungen und Tipps zur Vermeidung von Bränden. Er informierte über allgegenwärtigen Brandfallen und Fehler in den Haushalten. Und die Brandvorbeugung durch technische Maßnahmen wie Rauchmelder und Herdwächter wurde thematisiert. Dirk Olys wies auf geeignete Feuerlöscher hin, die bei Entstehen eines Brandes eingesetzt werden können. Und er erläuterte, dass Bewohner der Stadt Erkrath, die in Alt-Erkrath und Unterfeldhaus wohnen und die Vorwahl 0211 haben, beim Wählen des Notrufes 112 die Leitstelle Düsseldorf erreichen. Möchten Anrufer aus den Ortsteilen Alt-Erkrath und Unterfeldhaus die Kreis-Leitstelle Mettmann anrufen, solle man die Rufnummer 02104 203030 wählen. Auf jeden Fall sollte man bei einem Notruf deutlich den Erkrather Ortsteil nennen, aus dem der Anruf erfolgt.

(dne)