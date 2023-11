Irrfahrt am späten Abend Alkoholisierter Erkrather baut gleich mehrere Unfälle

In Höhe der Bushaltestelle „Jägerhaus" stellten die Polizei schließlich einen Audi Q3 fest, der in Fahrtrichtung Erkrath nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben verunfallt liegen geblieben war. Der Fahrzeugführer, ein 35-jähriger Erkrather, wurde leicht verletzt am Unfallort angetroffen.