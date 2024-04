Engagement in Erkrath Aktionsbündnis will Demokratie mit Plakaten stärken

Das Erkrather „Aktionsbündnis für Demokratie und gegen Rechtsextremismus“ hatte die Teilnehmer der Kundgebung Mitte Februar auf dem Europaplatz um die Einsendung von Fotos der Plakate gebeten, die sie bei der gut besuchten Veranstaltung dabeihatten. Das erste wurde bereits auf dem Gelände des Forums Sandheide mit Unterstützung der Mitarbeiter des SKFM ausgehängt. Mithilfe der Feuerwehr werden in den kommenden Tagen noch eines an der Glasüberdachung der Markthalle am Bavierplatz und am Hochdahler Markt aufgehängt.