Energiewende in Erkrath Die eigenen vier Wände fit für die Zukunft machen

Erneuerung der Heizung, Austausch alter Fenster oder das Dämmen der Außenwände bieten sich an. Welche privaten Umbaumaßnahmen dabei besonders sinnvoll und effektiv sind, können Erkrather zwischen dem 16. Oktober und dem 29. Dezember bei Vor-Ort-Energieberatungen in den eigenen Vier-Wänden erfahren. Die anbieterunabhängigen Energieberatungen werden in Kooperation zwischen der Stadt Erkrath und der Verbraucherzentrale NRW angeboten und richten sich an Eigentümerinnen und Eigentümer sowie an private Vermieterinnen und Vermieter.