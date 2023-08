Baustellen-Ärger Rätselraten über Haltestellen-Sitze

Bereits vor zwei Jahren hatte er darauf hingewiesen, dass bei der Umgestaltung der Haltestellen Friedhof/Kreisstraße 7 in Alt-Erkrath die Sitzgelegenheiten viel zu niedrig eingebaut wurden. Jetzt ist ihm dieser Mangel erneut aufgefallen, diesmal an der Haltestelle Jägerhaus/Kreisstraße 16 in Hochdahl. „Das sieht aus, als wären die Stege in der Ursprungshöhe einfundamentiert worden“, meint Ehlert.