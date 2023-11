Naherholung Mit Punsch und Glühwein über den Unterbacher See

Die vorweihnachtliche Zeit kann ab dem 17. November auch auf dem Unterbacher See genossen werden. Der Zweckverband bietet dann täglich von 16.30 bis 18 Uhr Adventsfahrten auf Panoramabooten an. Pro Tour können maximal zwölf Personen an Bord, Startpunkt ist der Bootsverleih am Nordstrand des Sees.