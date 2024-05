Mobilitätswende in Erkrath ADFC will weitere Radwege freigraben

Vom 5. bis 25. Mai beteiligt sich die Stadt Erkrath wieder am Stadtradeln. In dieser Zeit liegt der Fokus verstärkt auf dem Radverkehr. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Erkrath will die Gelegenheit nutzen, um erneut auf die seiner Erfahrung nach unzureichende Pflege der Fuß- und Radwegeinfrastruktur aufmerksam zu machen.