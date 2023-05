Aktion in Alt-Erkrath Wie Räder diebstahlsicherer werden

Wer sein Fahrrad codieren lässt, macht Langfingern das Leben zumindest schwerer. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), Ortsgruppe Erkrath, bietet daher regelmäßig Codieraktionen an. Nächster Termin ist Montag, 22 Mai, um 18 und um 20 Uhr in der Caritas-Begegnungsstätte, Gerberstraße 7 in Alt-Erkrath. Um Wartezeiten zu verringern, wird dem Drahtesel nur mit vorheriger Terminvereinbarung ein Code verpasst.