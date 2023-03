Verkehr in Erkrath ADFC klagt: „Radwege in Erkrath sind in schlechtem Zustand“

Für Peter Martin ist der Gödinghover Weg allerdings kein Einzelfall. Und Erkrath reihe sich ein bei all jenen Städten, in denen der Autoverkehr nach wie vor die oberste Priorität habe. „Die Straßen werden in der Regel in einem guten Zustand gehalten, gesäubert und im Winter gestreut. Fußgänger und Radfahrer kommen nach meiner Beobachtung erst danach.“ Deshalb bietet der ADFC Erkrath an, Hinweise aus der Bevölkerung auf zugewachsene, schlecht gepflegte Radwege aufzunehmen. „Unsere aktiven Mitglieder schauen Tag für Tag danach, wenn sie per Rad in der Stadt unterwegs sind“, versichert Martin. Er bittet darum, Hinweise an die Mailadresse info@adfc-erkarth.de zu schicken.