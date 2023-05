Abstimmung im Stadtrat geplatzt Kabale ohne Liebe in Erkrath

Ist das denn die feine englische Politiker-Art, eine Sitzung zu verlassen, damit ein Tagesordnungspunkt mangels Beschlussfähigkeit abgesetzt werden muss? So ist es jedenfalls am 22. Mai in Erkrath passiert. Da folgte die CDU der Aufforderung von SPD-Chef Detlef Ehlert, gemeinsam die Ratssitzung zu verlassen, um die Abstimmung über den Grünen-Antrag „Keine Beteiligung der Stadtwerke Erkrath an den Ausschreibungen iKWK und KWK – kein Bau eines neuen Gas-BHKW in Hochdahl“ platzen zu lassen, ärgert sich Bernhard Osterwind (BmU).