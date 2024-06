Abschied in Erkrath Pastor Martin Scharnowski geht in Ruhestand

Bei der Treffpunkt Leben-Gemeinde steht ein Abschied an. Nach 33 Jahren geht Pastor Martin Scharnowski in diesem Sommer in den Ruhestand und beendet seinen Dienst bei der Gemeinde. „Er hat die Treffpunkt Leben-Gemeinde und damit auch die Stadt in dieser Zeit maßgeblich geprägt“, sagt Pastor Marc Stosberg. Mit einem Abschieds- und Aussegnungsgottesdienst wird Pfarrer Scharnowski am Sonntag, 30. Juni verabschiedet. Start ist um 10.30 Uhr in den Gemeinderäumen an der Heinrich-Hertz-Straße 25 in Erkrath-Unterfeldhaus. „Im Anschluss ist ein ,Tag des Abschiedes’ mit Essen, Kaffeetrinken und weiteren Aktionen geplant. Auch Erkraths Bürgermeister Christoph Schultz hat sein Kommen angekündigt“, erklärt Pastor Marc Stosberg, der Anfang 2023 die Funktion des Leitenden Pastors übernommen hat.