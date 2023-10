Kultur in Erkrath Abschied und musikalischer Neubeginn in Hochdahl

Still und nur im Hintergrund wird Gabor Antalffy auch bei den nächsten Meisterkonzerten zu erleben sein, denn Frank Ludemann, 1. Solotrompeter der Symphoniker, hat den Stab übernommen und wird das Lebenswerk Antalffys fortführen. Dennoch strebt der Neue auch vorsichtige Änderungen an, er möchte etwas moderner werden, auch Internet-Auftritte gehören dazu. Moderne Komponisten sollen in der Sandheide auch zu erleben sein und damit auch jüngere Menschen ansprechen, aber das ist auch mit finanziellem Risiko verbunden. Das 201. Sandheider Meisterkonzert soll im Frühjahr 2024 in Heilig Geist stattfinden.