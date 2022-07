Politik in Erkrath : Abgeordneter räumt seinen Platz im Landtag für Jugendliche

Erkrath Das Programm Jugend-Landtag ermöglicht Schülern, Auszubildenden, Studierenden oder jungen Berufstätigen, drei Tage lang Politik im Parlamentsgebäude des Landes NRW am Düsseldorfer Rheinufer zu erleben.

(hup) Einigen jungen Menschen ist das Politische sicher wichtig, aber Fakt ist auch, dass sich nur wenige Jugendliche dauerhaft in Parteien engagieren. Das hat Folgen für die Demokratie und stellt die politische Bildung vor neue Herausforderungen. Als Türöffner in Richtung politisches Engagement soll das Programm Jugend-Landtag fungieren. Es ermöglicht Schülern, Auszubildenden, Studierenden oder jungen Berufstätigen, drei Tage lang Politik im Parlamentsgebäude des Landes NRW am Düsseldorfer Rheinufer zu erleben. Die Teilnahme für Jugendliche aus Erkrath läuft über das Büro des örtlichen örtlichen Landtagsabgeordneten Christian Untrieser, der unter der E-Mail-Adresse christian.untrieser@landtag.nrw.de Bewerbungen entgegennimmt.

Finanzen in Erkrath : So wird der Stadthaushalt durchleuchtet

Ankommen in Wülfrath : Geflüchtete Ukrainerin in Wülfrath: „Es fühlt sich wie Zuhause an“

Der Jugend-Landtag ist ein Format der politischen Bildung des Landtags NRW und wird seit 2008 angeboten. Als Abgeordnete erleben die jungen Menschen den parlamentarischen Alltag mit Fraktionssitzungen, Ausschusssitzungen und Expertenanhörungen. Höhepunkt ist die Plenarsitzung. Die Beschlüsse der Jung-Parlamentarier werden im Anschluss an den Hauptausschuss des Landtags übermittelt. In den vergangenen Jahren debattierten die Jugendlichen zum Beispiel darüber, wie der für eine Verkehrswende wichtige öffentliche Nahverkehr attraktiver gemacht werden kann und über die Digitalisierung an Schulen und Hochschulen. Wichtig zu wissen: Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung sowie eine Fahrtkostenpauschale übernimmt der Landtag. Wer teilnehmen möchte, muss zwischen 16 und 20 Jahre alt sein und darf bisher noch an keinem Jugend-Landtag teilgenommen haben. Die Bewerbung muss Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Telefonnummer, Handynummer und E-Mail-Adresse enthalten. Bewerbungsschluss ist der 31. August 2022.