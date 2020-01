Platz schaffen für den Neubau : Abgebrannte Kita Kempen wird jetzt abgerissen

Erkrath (hup) Am 27. Juli vergangenen Jahres ist die Awo-Kita Lummerland der Brandstiftung zum Opfer gefallen. Der Anblick der traurigen Überreste schmerzte Kinder und Eltern, Nachbarn und Ehemalige. Damit ist bald Schluss, denn jetzt sind die Bagger angerollt, meldet der Träger der Einrichtung, die Awo Kreis Mettmann, und ergänzt: „Wir hoffen, dass alle Betroffenen jetzt mit diesem Kapitel abschließen können und sich darauf freuen, dass dort etwas Neues entsteht.“ Das durch den Brand völlig zerstörte Familienzentrum Lummerland wird am alten Standort wieder aufgebaut.

Sein Betrieb läuft derzeit verteilt auf drei Standorte weiter. Bis zur Bezugsfertigkeit der neuen Kita werden auf dem Bolzplatz an der Regenbogenschule in Kempen Container aufgestellt, in denen alle Kinder wieder gemeinsam betreut werden können.