Umweltschutz in Erkrath Abfallbilanz: Weniger Konsum, weniger Müll

Die Verbraucherpreise haben sich laut Statistischem Bundesamt im Jahresdurchschnitt 2022 um 7,9 Prozent gegenüber 2021 erhöht. Zudem sind coronabedingte Neuanschaffungen und der Verzicht auf Reisen in den vorausgegangenen zwei Jahren mit deutlich mehr Abfällen einher gegangen, sodass dem Anstieg der Abfallmengen in 2020 und 2021 eine Abnahme der Abfallmengen in 2022 folgt. Auch das trockene Wetter im Sommer 2022 kann Ursache für die geringeren Grün- und Bioabfallmengen sein. Rasenmähen waren zum Beispiel deutlich seltener angesagt. Gleichzeitig setzte sich der Abwärtstrend der Altpapiermengen fort.