Reparieren statt wegschmeißen Ausrangierte Elektronik aus Erkrath für Kinder in aller Welt

Ohne Zugang zu digitalen Endgeräten ist es insbesondere für Kinder aus ärmeren Verhältnissen schwierig, am digitalen Leben teilzunehmen und sich weiterzubilden. Der Verein setzt sich dafür ein, dass auch diese Menschen einen Zugang zur digitalen Bildung bekommen. Dafür werden die abgegebenen Geräte wieder voll funktionsfähig gemacht, indem die vorhandenen Festplatten gelöscht und entsprechende Bildungssoftware und Handbücher in verschiedenen Sprachen installiert werden. Ehrenamtliche Flugpatinnen und Flugpaten bringen die gespendeten Geräte anschließend zu Schulen, Waisenhäusern oder anderen Einrichtungen in der ganzen Welt, aktuell vor allem in das Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien.